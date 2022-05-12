Bozüyük Açık Cezaevi 2. Müdürü Beliye’den Başkan Bozkurt’a ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bozüyük Açık Cezaevi Kurum 2. Müdürü Gürsel Beliye, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Bozkurt ve Bozüyük Açık Cezaevi Kurum 2. Müdürü Gürsel Beliye çalışmalarında son aşamaya gelinen ve yakında İnönü’de faaliyete geçecek olan İnönü Dutluca yerleşkesinde Açık Ceza Evi Müdürlüğü hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla Bozüyük Açık Cezaevi Kurum 2. Müdürü Gürsel Beliye, İnfaz Koruma Memuru İhsan Yetim’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.