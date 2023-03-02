Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre
ABONE OL

Eskişehir’in barajları 1 yılda 13,1 milyon metreküp su kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 aylık kuraklık haritasında “Çok şiddetli kuraklık” tehlikesi altında olan Eskişehir’in barajları geçen yıla göre 13,1 milyon metreküp su kaybetti.

Eskişehir’in barajları 1 yılda 13,1 milyon metreküp su kaybetti
İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin 3 aylık kuraklık haritası yayımlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü, kuraklık haritasında “çok şiddetli kuraklık” tehlikesi altında bulunan Eskişehir’deki barajların doluluk oranlarını açıkladı. DSİ’nin verilerine göre Eskişehir’de bulunan Porsuk, Aşağı Kuzfındık, Kunduzlar ve Çatören ile Bilecik’te bulunup İnönü ilçesinin sulamasında kullanılan Dodurga barajlarındaki su seviyesi 28 Şubat 2023 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 13,1 milyon metreküp azaldı.

PORSUK VE KUNDUZLAR BARAJI'NDA SU KAYBI

Eskişehir’in içme ve kullanma suyunun sağlanması ile sulamada kullanılan 454 milyon metreküp işletme hacmine sahip Porsuk Barajı’nın aktif hacmi 165,6 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yıl 169,6 milyon metreküp aktif hacme sahip barajın su seviyesi 4 milyon metreküp azaldı. Seyitgazi ovasının sulanmasında kullanılan Kunduzlar Barajı’nda geçen yıl yüzde 10,4 olarak ölçülen doluluk oranı 5,5 milyon metreküp azalarak 4,9 milyon metreküpe düştü.

3 BARAJ 3,6 MİLYON METREKÜP SU KAYBETTİ

Seyitgazi sulamasında kullanılan diğer bir baraj olan Çatören Barajı’nda geçen yıl 12,5 milyon metreküp olan aktif su hacmi, bu yıl 9,7 milyon metreküp olarak ölçüldü. Baraj 2,8 milyon metreküp su kaybetti. Bilecik’te bulunan ve Eskişehir’in İnönü ilçesinin sulamasında kullanılan Dodurga Barajı’nda ise geçen yıla göre 500 bin metreküp su kaybetti. İnönü’de bulunan Aşağı Kuzfındık Barajı ise 300 bin metreküp su kaybetti.

"SU DEPOLANMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Konuyla ilgili DSİ 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizin Türkiye ortalamasına göre yağışı az bir bölgede bulunması nedeniyle, sulama amaçlı barajlarda su depolanması büyük önem arz etmektedir. Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte; bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Porsuk Barajı’ndan Porsuk Çayı yatağına halk sulamaları için sulama suyu verilmesi taleplerinin karşılanması mümkün olmadığından çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konu hakkında, ekim öncesi gerekli duyurular Valiliklere, Kaymakamlıklara, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Belediye Başkanlıklarına, Ziraat Odalarına, Muhtarlıklara, tüm çiftçilerimize ve su kullanıcı örgütlerine bildirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

VERGİ AFFI 2023 SON DAKİKA: Meclis'te kabul edildi! Vergi affı çıktı mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Vergi borçları silindi mi?
GÜNDEM Vergi affı teklifi Meclis'te kabul edildi!
Son dakika: Hatay'da molozlar, enkaz dağı görüntüsü veriyor
GÜNDEM Enkaz dağı! Yer: Antakya
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2023 | Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak ve kaç gün kaldı?
GÜNDEM Ramazan ayı için geri sayım başladı!
Son dakika: Deprem soruşturmalarındaki son durum açıklandı!
GÜNDEM Deprem soruşturmalarındaki son durum açıklandı!
Depremzedelere ev sigortası! DASK nedir, neleri kapsıyor ve ne kadar ödeme yapacak? Tazminat hesaplama ile DASK'a dair her şey…
GÜNDEM Depremzedelere ev sigortası! Tazminat hesaplama ile ...
TÜRKİYE MTA FAY HATTI RİSK HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? İşte MTA fay hattı geçen ilçeler listesi
GÜNDEM Deprem riski olan iller ve ilçeler listesi!
Son dakika: Kandilli'den olası Marmara depremi açıklaması
GÜNDEM Kandilli'den olası Marmara depremi açıklaması
Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Mart 2023 Altılı Masa adayı kim, belli oldu mu?
GÜNDEM Altılı Masa Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Kayıp Sude'yi kurtaran İbrahim: Sağlam çıkardığımız çocuk hiçbir yerde yok
GÜNDEM Enkazdan kurtarılan Sude, hastanede kayboldu!
DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR LİSTESİ | Depremzede kredi başvurusu nasıl yapılır, hangi banka ne kadar deprem kredisi veriyor?
GÜNDEM Deprem kredisi veren bankalar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.