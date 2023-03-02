İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin 3 aylık kuraklık haritası yayımlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü, kuraklık haritasında “çok şiddetli kuraklık” tehlikesi altında bulunan Eskişehir’deki barajların doluluk oranlarını açıkladı. DSİ’nin verilerine göre Eskişehir’de bulunan Porsuk, Aşağı Kuzfındık, Kunduzlar ve Çatören ile Bilecik’te bulunup İnönü ilçesinin sulamasında kullanılan Dodurga barajlarındaki su seviyesi 28 Şubat 2023 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 13,1 milyon metreküp azaldı.

PORSUK VE KUNDUZLAR BARAJI'NDA SU KAYBI

Eskişehir’in içme ve kullanma suyunun sağlanması ile sulamada kullanılan 454 milyon metreküp işletme hacmine sahip Porsuk Barajı’nın aktif hacmi 165,6 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yıl 169,6 milyon metreküp aktif hacme sahip barajın su seviyesi 4 milyon metreküp azaldı. Seyitgazi ovasının sulanmasında kullanılan Kunduzlar Barajı’nda geçen yıl yüzde 10,4 olarak ölçülen doluluk oranı 5,5 milyon metreküp azalarak 4,9 milyon metreküpe düştü.

3 BARAJ 3,6 MİLYON METREKÜP SU KAYBETTİ

Seyitgazi sulamasında kullanılan diğer bir baraj olan Çatören Barajı’nda geçen yıl 12,5 milyon metreküp olan aktif su hacmi, bu yıl 9,7 milyon metreküp olarak ölçüldü. Baraj 2,8 milyon metreküp su kaybetti. Bilecik’te bulunan ve Eskişehir’in İnönü ilçesinin sulamasında kullanılan Dodurga Barajı’nda ise geçen yıla göre 500 bin metreküp su kaybetti. İnönü’de bulunan Aşağı Kuzfındık Barajı ise 300 bin metreküp su kaybetti.

"SU DEPOLANMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Konuyla ilgili DSİ 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimizin Türkiye ortalamasına göre yağışı az bir bölgede bulunması nedeniyle, sulama amaçlı barajlarda su depolanması büyük önem arz etmektedir. Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte; bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Porsuk Barajı’ndan Porsuk Çayı yatağına halk sulamaları için sulama suyu verilmesi taleplerinin karşılanması mümkün olmadığından çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konu hakkında, ekim öncesi gerekli duyurular Valiliklere, Kaymakamlıklara, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Belediye Başkanlıklarına, Ziraat Odalarına, Muhtarlıklara, tüm çiftçilerimize ve su kullanıcı örgütlerine bildirilmektedir” ifadelerine yer verildi.