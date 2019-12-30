Siyah-kırmızılı takım ilk devreyi 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamlandı.

Eskişehirspor'da Jesse Sekidika 8, Emre Güral 5, Marko Milinkovic 4, Cemali Sertel, Erdal Akdarı, İbrahim Halil Öner, İbrahim Sissoko, Mete Kaan Demir birer kez fileleri havalandırdı. Adanasporlu Ahmet Dereli ise kendi kalesine Eskişehirspor adına bir gol kaydetti.

SEKİDİKA VE ISSAH EN FAZLA 11'DE YER ALAN OYUNCULAR

Nijeryalı futbolcu Sekidika ile Ganalı Kamal Issah on altışar maçta ilk 11 kişilik kadroda yer buldu. Sekidika ve Issah'ı on beşer kez ilk 11'de yer alan Mehmet Özcan ve Cemail Sertel izledi.

Siyah-kırmızılı takımda en fazla sarı kart gören oyuncu 5 kezle Emre Güral olurken, Milinkovic ile Berkay Tolga Badanlı ise dörder kez sarı kartla cezalandırıldı. Eskişehirspor'un tek kırmızı kart oyuncusu ise bir kezle Kamal Issah oldu.

İKİ HOCA DEĞİŞTİ

Sezona teknik direktör Fuat Çapa ile başlayan Eskişehirspor'da deneyimli teknik adamın görevine ligin 3'üncü haftadaki 2-0'lık Bursaspor mağlubiyetinin ardından son verildi.

Siyah-kırmızılı kulüp, daha sonra bu göreve Coşkun Demirbakan'ı getirdi. Demirbakan'ın kulüpteki macerası 5'inci haftadaki Ekol Göz Menemenspor maçıyla başlarken, 16'ncı haftada Eskişehirspor'un 2-1 yenildiği Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasıyla tamamlandı.

Eskişehir temsilcisinde Demirbakan'ın yerine ise Mustafa Özer getirildi. Yeni teknik adam, siyah-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçta Boluspor'dan bir puan almayı başardı.