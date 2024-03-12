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        Haberler Spor Futbol Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Önder Karaveli oldu - Futbol Haberleri

        Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Önder Karaveli oldu

        Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Önder Karaveli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:56
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        Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi!
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        Bölgesel Amatör Lig'in 6. grubunda 2. sırada yer alan Eskişehirspor, teknik direktörlük koltuğu için Önder Karaveli ile anlaştıklarını duyurdu.

        Eskişehirspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada, "Eskişehirspor’umuz, Önder Karaveli ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Hoş geldin Önder Karaveli! " ifadeleri yer aldı.

        Geçtiğimiz yıllarda da ismi Eskişehirspor'la anılan Karaveli'nin daha önceden Beşiktaş U19, U17 ve U21, Siirtspor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa U21, Başakşehir U21 ve U19, Çanakkale Dardanel, Kestel Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş, Adanaspor ve 68 Aksaray Belediyespor'da teknik direktörlük görevleri üstlendi.

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