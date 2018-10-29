Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. yeni bölüm fragmanı dün akşam saatlerinde yayınlandı. Yayınlanan fragmanda İylas'ın siniri dikkat çekiyor. Davut'un ölümünden sonra bir türlü toparlayamayan Çakırbeyliler'in bu sefer ne yapacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. yeni bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

"Aldığınız nefes bile benden izinsiz alınmayacak!"

Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir. Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister.

Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.

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