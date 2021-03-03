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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni fragmanı yayında mı? EDHO 184. son bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümleri ile her Salı akşamı ekrana geliyor. Sevilen dizinin son bölümünde İshak’ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele etmeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. son bölüm özeti...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni fragmanı yayında mı? EDHO 184. son bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. son bölümü ekrana geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni bölüm yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan’a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurar. İshak’ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Cezaevinde gelecek saldırıyı bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli’den ihanet eden herkesin ölmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak’ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan’a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar’la hasım olan İdris Reis’le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris’in kardeşi Demir’in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

Boynundan vurulan ve geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan’ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay’ı büyük bir savaş içinde olan amcası İlyas Çakırbeyli’nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

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