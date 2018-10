Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyor. Son bölümünde, Muzi'nin kurduğu tuzaktan keskin nişancı sayesinde kurtulan Çakırbeyliler'in başı aralarına sızan hain ile derttedir. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Hainin ortaya çıkması an meselesi iken Davut bu yolda kurban olur. Hiç beklemediği an ölümün soğuk nefesini tadan Davut'un ölümü Hızır'ı da derinden sarsacaktır. Peki, nefes kesen Eşkıya son bölümün ardından, merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair tüm detaylar...

EDHO'NUN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EDHO, 111. BÖLÜM (SON BÖLÜM) ÖZETİ

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında!

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur. Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir. Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur… Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever… Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir… Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

