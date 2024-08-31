'Eşkıya' ile 'Her Şey Çok Güzel Olacak' çeyrek asır sonra yeniden gösterimdeler

Taff Pictures, 2024 - 2025 sinema sezonunu bir sürprizle açıyor. Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından sayılan iki unutulmaz film, yeniden beyazperdeye taşınacak.

1996 Yapımı 'Eşkıya' ve 1998 yapımı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' vizyona girişlerinden yaklaşık çeyrek asır sonra, yeniden sinema salonlarında seyircinin karşısında olacak.

Tüm set ve vizyon süreçlerinde seyircinin büyük ilgisini çeken, döneminin en çok haberi yapılan ve merak edilen bu iki film, aradan geçen 26 yılda da sinemaseverlerin gözdesi olmaya devam etti.

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Filmler, Ömer Vargı tarafından orijinal nitelikleri korunarak ve iyileştirerek restore edilip yeniden sinema perdesine hazır hale getirildi. Taff Pictures da filmleri 4K formatında seyirciler ile buluşturmak için harekete geçti.

Oyuncuları, performansları, hikâyeleri, diyalogları ve orijinal müzikleri ile yıllara meydan okuyarak adeta fenomenliklerinden hiçbir şey kaybetmeyen bu iki sinema eseri şimdi hem döneminin izleyicileri için hem de yeni nesil sinemaseverler için beyazperdede müthiş bir sinema keyfi sunmaya hazır.