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        Haberler Magazin 'Eşkıya' ile 'Her Şey Çok Güzel Olacak' çeyrek asır sonra yeniden gösterimdeler - Magazin haberleri

        'Eşkıya' ile 'Her Şey Çok Güzel Olacak' çeyrek asır sonra yeniden gösterimdeler

        'Eşkıya' ile 'Her Şey Çok Güzel Olacak' çeyrek asır sonra yeniden gösterime girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 16:06 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:30
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        Çeyrek asır sonra yeniden
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        Taff Pictures, 2024 - 2025 sinema sezonunu bir sürprizle açıyor. Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından sayılan iki unutulmaz film, yeniden beyazperdeye taşınacak.

        1996 Yapımı 'Eşkıya' ve 1998 yapımı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' vizyona girişlerinden yaklaşık çeyrek asır sonra, yeniden sinema salonlarında seyircinin karşısında olacak.

        Tüm set ve vizyon süreçlerinde seyircinin büyük ilgisini çeken, döneminin en çok haberi yapılan ve merak edilen bu iki film, aradan geçen 26 yılda da sinemaseverlerin gözdesi olmaya devam etti.

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        Filmler, Ömer Vargı tarafından orijinal nitelikleri korunarak ve iyileştirerek restore edilip yeniden sinema perdesine hazır hale getirildi. Taff Pictures da filmleri 4K formatında seyirciler ile buluşturmak için harekete geçti.

        Oyuncuları, performansları, hikâyeleri, diyalogları ve orijinal müzikleri ile yıllara meydan okuyarak adeta fenomenliklerinden hiçbir şey kaybetmeyen bu iki sinema eseri şimdi hem döneminin izleyicileri için hem de yeni nesil sinemaseverler için beyazperdede müthiş bir sinema keyfi sunmaya hazır.

        'Eşkıya', Yavuz Turgul’un yazıp yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel ile müthiş bir kadroyu bir araya getirerek, sinema salonlarında yeniden Türk filmi izlenir hale gelmesini sağlayan yapım olarak tarihe not düşmüştü. Filmin Erkan Oğur imzalı müzikleri de halen müzik listelerinde yerini korumaktadır.

        1998'de, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’u buluşturan; Yılmaz’ın ilk sinema filmi olarak da tarihe not düşen 'Her Şey Çok Güzel Olacak', günümüze dek diyalogları ve müzikleri ile hala en çok hatırlanan filmlerden biridir. Ömer Vargı’nın yönettiği filmin senaryosunda da Hakan Aksun ile birlikte Cem Yılmaz ve Ömer Vargı imzası bulunmaktadır. Mazhar Alanson tarafından yapılan filmin tüm müzikleri de halen müzik tarihinde yerini korumaktadır.

        Dağıtımını CJ ENM’in üstlendiği filmler Taff Pictures tarafından şimdi yeniden 6 Eylül’den itibaren sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

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        #Eşkıya
        #her şey çok güzel olacak
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