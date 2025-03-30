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        Haberler Spor Diğer Atletizm Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu!

        Özel milli sporcu Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:12
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        Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu!
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        Finlandiya Espoo’da devam eden Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporculardan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada altın madalya kazandı.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Esra, 5,51 metrelik atlayışıyla şampiyonluğa ulaştı.

        Açıklamada "Esra Bayrak 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı." denildi.

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