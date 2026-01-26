Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İsviçre tatili
Oyuncu Esra Bilgiç ile DJ sevgilisi Faruk Sabancı, kış tatili için İsviçre'ye gitti
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, bir kez daha tatile çıktı.
En son İtalya'ya giden Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, bu kez kış tatili için rotayı İsviçre'ye çevirdi.
Faruk Sabancı ile Saint Moritz'e giden ve kayak yapan Esra Bilgiç, sevgilisi ile keyifli anlar yaşadı.
Esra Bilgiç, tatilde sevgilisi ile çektirdiği fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.