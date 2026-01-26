Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İsviçre tatili

Trump Grönland'ı neden istiyor? Grönland sadece buz parçası mı? Grönland meselesi nasıl çözülecek? Trump'ın zamanlaması ne gösteriyor? Ticaretin rotası değişecek mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helin Sarı Ertem ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğ... Daha Fazla Göster

Trump Grönland'ı neden istiyor? Grönland sadece buz parçası mı? Grönland meselesi nasıl çözülecek? Trump'ın zamanlaması ne gösteriyor? Ticaretin rotası değişecek mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helin Sarı Ertem ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Yasin Asal anlattı. Daha Az Göster