Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İsviçre tatili

        Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İsviçre tatili

        Oyuncu Esra Bilgiç ile DJ sevgilisi Faruk Sabancı, kış tatili için İsviçre'ye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 08:10 Güncelleme: 26.01.2026 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Âşıkların İsviçre tatili
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, bir kez daha tatile çıktı.

        En son İtalya'ya giden Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, bu kez kış tatili için rotayı İsviçre'ye çevirdi.

        Faruk Sabancı ile Saint Moritz'e giden ve kayak yapan Esra Bilgiç, sevgilisi ile keyifli anlar yaşadı.

        Esra Bilgiç, tatilde sevgilisi ile çektirdiği fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 22 Ocak 2026 (Grönland Meselesi Nasıl Çözülecek?)

        Trump Grönland'ı neden istiyor? Grönland sadece buz parçası mı? Grönland meselesi nasıl çözülecek? Trump'ın zamanlaması ne gösteriyor? Ticaretin rotası değişecek mi? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Helin Sarı Ertem ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğ...
        #Esra Bilgiç
        #Faruk Sabancı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Babasını kurtarmak isteyen oğul hayatını kaybetti
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak ve lodos uyarısı
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        "2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik"
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        Özer Çak yazdı: Tedesco'dan bir tercih bir bedel!
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        16 yaşındaki Hatice Kaya aranıyor
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!