Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İtalya kaçamağı yaptılar
Esra Bilgiç ile DJ sevgilisi Faruk Sabancı, İtalya tatillerinden fotoğraflar paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı
Giriş: 05.12.2025 - 21:12 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:12
Oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi DJ Faruk Sabancı ile birlikte bir kez daha tatile çıktı.
Bu kez rotalarını İtalya’ya çeviren çift, birlikte keyifli zamanlar geçirdi.
Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, seyahatleri boyunca birlikte pozlar verirken, fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.
