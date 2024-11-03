HANDE ERÇEL SORUSUNA TEŞEKKÜRLÜ YANIT

Esra Bilgiç'e ayrıca Hakan Sabancı ile aşk yaşayan meslektaşı Hande Erçel ile görümce olarak görüşüp görüşmedikleri soruldu. Bunun üzerine Esra Bilgiç, teşekkür ederek hızlıca otomobiline binip oradan ayrıldı.