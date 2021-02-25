Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Uçurumdan atladığı görülen Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaşadığı hastalık ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Başarılı oyuncunun 85. bölümde diziye veda edileceği söylentiler arasındaydı... Peki, Esra Dermancıoğlu'nun hastalığı nedir?

ESRA DERMANCIOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Oyuncu Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı ve bacağının halini paylaştı. Esra Dermancıoğlu, ürtiker hastası olduğunu açıkladı. “Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim” sözleriyle takipçilerini uyardı.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Esra Dermancıoğlu, (d. 7 Aralık 1968) Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır. Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.Son olarak, Kadın İşi: Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmıştır.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı bulunmaktadır.