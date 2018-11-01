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Esra Eron Gel Konuşalım'dan neden ayrıldı? Hakan Ural'dan, Esra Eron'un iddialarına yalanlama

Gel Konuşalım programında Esra Eron'un ayrılığı dikkatlerden kaçmadı. Hakan Ural'la problem yaşadığı iddia edilen Esra Eron, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile konuya dair açıklık getirmişti. Hakan Ural'dan iddialara yanıt gecikmedi. Peki, Esra Eron, Gel Konuşalım'dan neden ayrıldı? İşte, konuya dair tüm detaylar...

01.11.2018 - 17:48 | Güncelleme:

Esra Eron, Gel Konuşalım programından neden ayrıldığına dair açıklama yapmıştı. Esra Eron yaptığı açıklamada Hakan Ural'ın programda fikirlerini beyan etmesine izin vermediği gerekçesiyle "Kadına şiddete hayır" demiş ve üstü kapalı biçimde Ural'ı eleştirmişti. Ona karşılık Hakan Ural ise  "Hepimiz hata yapıyoruz o ayrı ama bu iftiralar günahtır. Allah ıslah etsin" diyerek suçlamaları reddetti. İşte, Esra Eron'un ayrılışına dair detaylar...

ESRA ERON'DAN AÇIKLAMA

Esra Eron sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum. " demişti.

 

HAKAN URAL'DAN YANIT GECİKMEDİ

Hakan Ural, Gel Konuşalım programında eski partnerinin açıklamasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ural, "Hepimiz hata yapıyoruz o ayrı ama bu iftiralar günahtır." diyerek suçlamaları reddetti. 

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