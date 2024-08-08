Esra Yıldız Kahraman'ın 'XX' işareti isyanı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, yarı final mücadelesinde Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting’e yenilerek bronz madalya kazandı. Maçın ardından, Esra Yıldız Kahraman’ın, Yu Ting hakkındaki cinsiyet tartışmalarına yönelik yaptığı "X kromozomu" işareti büyük yankı uyandırdı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDAN DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Yu Ting, XY kromozomlu (erkek kromozom) sporcuların kadın müsabakalarında yarışmasını engelleyen uygunluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmişti. Cinsiyet testinden geçemeyen ve erkek kromozomuna sahip olduğu iddia edilen Yu Ting, Paris'te çıktığı maçları çok rahat bir şekilde kazanarak finale kadar yükseldi. REKLAM BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM Müsabakayı salondan izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak da, sosyal medyadan Kahraman'ın X işareti yaptığı bir kareyi "Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat Üçüncüsü. Harika mücadele ettin Esra, seninle gurur duyuyoruz" notuyla paylaştı. Öte yandan Esra Yıldız Kahraman’ın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) yönelik bu sembolik tepkisi, uluslararası medyada geniş bir şekilde yer buldu ve sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. https://x.com/OliLondonTV/status/1821278474642059586 CİNSİYET TARTIŞMALARI KHELIF İLE BAŞLADI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli Imane Khelif karşısında 46. saniyede oyundan çekildi. Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlandı. Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya! Haberi Görüntüle IBA'NIN MEKTUBU Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) Khelif ile ilgili gönderdiği mektubunda, şu bilgileri verdi: "24 Mart 2023 tarihinde IBA, sporcular Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmiştir. Bu diskalifiye, IBA Yönetmeliğinde belirtildiği gibi kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamamalarının bir sonucuydu. Unutulmaması gereken bir nokta, sporcular testosteron testine tabi tutulmamış ancak ayrıntıları gizli tutulan ayrı ve tanınmış bir teste tabi tutulmuşlardır. Bu test, her iki sporcunun da gerekli uygunluk kriterlerini karşılamadığını ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarını kesin olarak göstermiştir." REKLAM Öte yandan Türkiye Boks Federasyonu da IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" hatırlatılarak oyuncunun organizasyondan diskalifiye edilmesi ifade edildi. https://x.com/ReduxxMag/status/1821277153251750053 IOC BAŞVURULARI REDDETTİ

IOC, IBA ve Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı başvuruyu reddetti. IOC, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır." REKLAM "KEYFİ KARAR ALINDI"

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Mark Adams, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan boksör Angela Carini'nin kadınlar boks müsabakasında, 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli rakibi Khelif'in karşısına çıktığı maça ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Bir gazetecinin, "Söz konusu iki boksör (Khelif ve Tayvanlı Lin Yu Ting) hakkında basındaki olumsuz haberlere nasıl son vereceksiniz? Aynı zamanda bu spor dalında yarışan diğer boksörlere yönelik haksız muameleye nasıl son vereceksiniz?" sorusuna Adams, komitenin konuyla ilgili yayımladığı resmi açıklamayı okuyarak cevap verdi. Adams, açıklamayı okumasının ardından soruya verdiği yanıtta, "Sanırım herkes bir müsabaka sırasında kuralların değiştirilmeyeceği konusunda hemfikirdir. Müsabakada kimse kuralları değiştirmemelidir." ifadesini kullandı.

Adams, Khelif'in 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan yüksek testosteron seviyesi nedeniyle diskalifiye edildiğine ilişkin bilginin sporcunun Olimpiyat profilinden çıkarılması hakkındaki soruya da yanıt verdi. Mark Adams, "Bu konuda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bu, Genel Sekreter tarafından aniden alınmış keyfi bir karardı ve sonrasında bir uzlaşma sağlandı. Ardından, daha önce yapılmış sonuçlar ve testlere dayandılar, fakat bu bilgiye sahip değiliz." dedi. Her zaman bir sporcunun cinsiyeti hakkında sorular olduğunu ancak bu soruya yanıt vermenin görevleri olmadığını kaydeden Adams, müsabakalara uygunluk kriterleri kapsamında IOC'nin, sporcuların pasaportundaki cinsiyeti tanıdığını anlattı. X İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?