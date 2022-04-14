Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, yaklaşan seçim öncesinde Domenec Torrent ve teknik direktör seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hamamcıoğlu açıklamasında "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık seçimi teknik direktör konusuna tekrar indirgenmemeli. Bunun sakıncalarını hep beraber gözlemledik ve yaşadık. Sayın Torrent'in vereceği yıl sonu raporu ve sözleşme koşulları ilgili arkadaşlarımız tarafından incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulacaktır. Torrent'i ligin son maçına kadar elinden geldiğince işini yapar tutmak önemli zira TFF, lig maçlarında galibiyet başına 2,7 milyon TL prim ödüyor. Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortasında yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sayın Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok." dedi.

Potansiyel teknik direktörlerle ilgili de konuşan Hamamcıoğlu, "Futbol şubemizi yönetecek profesyonel ekibimizin elinde DNA'sı Galatasaray ile uyuşacak kısa aday listesi var ancak hiç kimse seçilmeden önce 'Şu kişi ile anlaştık veya görüşüyoruz' iddiasında bulunamaz. Teknik direktörde bulunması gereken yetkinlikleri ve buna bağlı performans kriterlerimizi hazırladık" ifadelerini kullandı.