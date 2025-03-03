Eşsiz güzellikteki sahil parkurunda 50 tür endemik bitki yetişiyor

BÖLGENİN ZENGİNLİĞİ BELİRLENECEK

Bölgedeki çeşitlilikle ilgili bilgi veren Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, Güney Amanoslarda pek çok canlıyı bir arada görme şansının bulunduğunu ve bu sahil şeridinde dünyanın başka hiçbir yerinde görülemeyecek nadir ve endemik türleri görme şansı olduğunu ifade etti.