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        Haberler Yaşam Eşsiz güzellikteki sahil parkurunda 50 tür endemik bitki yetişiyor

        Eşsiz güzellikteki sahil parkurunda 50 tür endemik bitki yetişiyor

        Hatay'da Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan, 25 kilometrelik bisiklet ve kara yolunun bulunduğu sahil parkurunda, nadir görülen 50 tür endemik bitki yetişiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:02
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        Hatay'da Türkiye'nin en uzun bisiklet yolunun da bulunduğu 25 kilometrelik sahil parkuru, 50 tür endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor.

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        Sahil şeridindeki Amanos çalbası, Arsuz nakil otu, Nur adaçayı, Amanos çivit otu gibi özel bitkilerin yanı sıra zambak türleri de ilgi çekiyor. Bölgede bu türlere zarar verenlere 557 bin 212 liraya kadar para cezası kesiliyor.

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        BÖLGENİN ZENGİNLİĞİ BELİRLENECEK

        Bölgedeki çeşitlilikle ilgili bilgi veren Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, Güney Amanoslarda pek çok canlıyı bir arada görme şansının bulunduğunu ve bu sahil şeridinde dünyanın başka hiçbir yerinde görülemeyecek nadir ve endemik türleri görme şansı olduğunu ifade etti.

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        Kayıkçı, "Bölgedeki bitkilerin bazıları tıbbi aromatik bitkiler. Bunları kayıt altına almak çok önemli. Bu alanda yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Özellikle Samandağ-Arsuz sahil yolunda bulunan bitki türlerinin bir listesini yapmaya çalışıyoruz. İlimiz özellikle bitkiler açısından ayrı bir konuma sahiptir.

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        İlimizde 2 bin 500’ün üzerinde bitki türü yayılış gösterir ve bunlardan 300 kadarı ülkemize özgü türlerdir. 100 kadar bitki ilimize özgüdür ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmazlar. İlimiz 200 kadar bitkinin bilimsel isminin verildiği yerdir. Bu bölgenin floristik zenginliğini belirlemek amacıyla çalışmalarımıza başladık.

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        Şimdiye kadar bu alanda 50’ye yakın nadir ve endemik bitkiyi listeledik. Bitki zenginliğimizi tanıyarak ve koruyarak bu bitkilerin sahip olduğu ekonomik potansiyelden faydalanmanız son derece önemli" dedi.

        #Endemik bitki
        #Hatay
        #Samandağ
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