Kozmetik cerrahisine yaklaşık 640 bin TL harcayan bir anne, estetik bağımlılığının onu öldürebileceğini bildiğini itiraf etti ama en azından tabutunda güzel görüneceğini söyledi.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; 43 yaşındaki Aimi Veness, defalarca botoks yaptırdı. En son burun ve göz kapağı ameliyatına 3.500 sterlin; dudak dolgusu ve göz altı ameliyatlarına ise 4.000 sterlin harcadı.

BAĞIMLILIĞA HAYRANLARINDAN TEPKİ!

Cildinin genç görünmesini sağlamak için yasadışı hormon enjeksiyonları kullandıktan sonra fibromiyalji teşhisi konulan estetik bağımlısı kadın acılar içinde yaşıyor ancak tüm bu yaşadıklarının iyi görünmeye değdiğini söyledi.

Aimi, “İçinde bulunduğum tüm bu acı ve kullandığım ilaçlar, sadece hoş görünmek için..." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Acı çekmediğim tek zaman ameliyat olduğum anlardı. Bana verdikleri ağrı kesici ilaçlarla kendimi Wonder Woman gibi hissediyorum! Meme implantının sızıntı yaptığı için ağrıya sebep olduğunu söyleyen Aimi, "Göğüslerimi kaybetmemek için bu ağrıyla yaşamayı tercih ederim. En azından tabutumda güzel görüneceğim."

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Türkiye'ye gelerek Brezilya poposu yaptıran Aimi, "Altı hafta oturamadım ve Türkiye'den eve dönüş yolculuğunda dört saat ayakta durmak zorunda kaldım çünkü oturmak mümkün değildi" açıklamasında bulundu.

Bu bağımlılığın bir gün kendisini öldürebileceğinin farkında olan Aimi'nin tek pişmanlığı artık oğlunun kendisine hiç benzemiyor olması...

Aimi, "Bu durum beni rahatsız ediyor, oğlum artık babasına daha çok benziyor, maalesef aynı şeylere sahip değiliz" dedi.