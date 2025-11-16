Et ve Süt Kurumu: Tüm faaliyetlerimiz her yıl denetlenmektedir

ESK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurumumuzun piyasa regülasyonları kapsamında yürüttüğü yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı faaliyetlerine ilişkin ortaya atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialar üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu iddialar, 8 Kasım 2023 tarihinde de gündeme gelmiş ve Kurumumuz tarafından yayımlanan kamuoyu açıklaması ile gerçek dışı oldukları açıkça ortaya konulmuştur. Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını düzenleme görevi kapsamında, kırmızı et piyasalarında dönemsel manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla dengeli bir şekilde piyasa ihtiyacı nispetinde dış ticaret tedbirlerine başvurmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerimiz her yıl mevzuata uygunluk açısından ilgili kurumlar tarafından denetlenmektedir. Kurumumuz, şeffaflık, hesap verebilirlik, kamu yararı ve mevzuata uygunluk ilkeleri doğrultusunda, piyasa regülasyon faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

"ESK GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA"

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ESK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Taylan, basın-yayın organlarında yer alan, kendisi ve Macaristan'da faaliyet gösterdiği iddia edilen bir şirketle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Taylan, "Son günlerde bazı basın-yayın organlarında şahsım ve Macaristan'da mukim şirket hakkında gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialara yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Özellikle belirtmek isterim ki Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Üyeliğine atamamın yapıldığı 14 Eylül 2023 tarihinden sonraki dönem bir yana, Macaristan'daki söz konusu şirketin 2021 yılından beri Türkiye'ye veya AB ülkelerine yönelik hiçbir şekilde ithalat ya da ihracat faaliyeti yoktur. Şirketin bu kapsamda mal, ürün veya emtia tedariki ya da ticari satış işlemi bulunmadığı gibi Macaristan içinde de üretim, satış, dağıtım veya hizmet sunumu kapsamında herhangi bir faaliyeti yoktur. Yıllardır AB ülkeleri ve Türkiye sınırlarında hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin, ESK ve ESK'nin ticari ilişki içinde olduğu herhangi bir özel kuruluş ya da üçüncü taraf firma ile ticari faaliyette bulunması imkansız bir kurgudan ibarettir” dedi.