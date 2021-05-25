Marvel Sinematik Evreni filmi Eternals'dan resmi fragman yayınlandı. Eternals halkı, insanları, humanoid ırkı Deviant'lara karşı savunmak için Dünya'ya gönderilen ölümsüz ve çok güçlü bir insan türü. Kozmik varlıklar olan Celestials, insanlar üzerinde deneyler yaparlar. Genetikleri değiştirilen insanlar yaratan Celestials'ı konu edinen çizgi romanlarda bu insanlar hem süper güçlere sahiplerdir, hem de yarı ölümsüzlerdir. Ayrıca vahşi bir ırk olan Deviants'ı da yaratmış bulunan Celestials, insanlık tarihinin arka planında yer alan iki ırk yaratmış olur. Eternals ve Deviants, tarih boyunca birbirleriyle çatışma içinde olacaklardır.

ETERNALS FRAGMANI

ETERNALS OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Dong Seok Ma, Lia McHugh gibi yıldızlar bulunuyor. Kevin Feige'in sözleriyle, bizleri usta bir yönetmenin ellerinden çıkan bir sinema filmi bekliyor.

ETERNALS NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eternals, 5 Kasım 2021'de sinemalarda gösterime girecek.