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ETİ Karam çekiliş 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? ETİ Karam çekilişine nasıl, nereden katılım sağlanır?

ETİ Karam çekiliş sonuçları 2021 tarihi merak ediliyor. Mini Cooper ödüllü çekiliş için geri sayım başladı. Çekilişe katılan vatandaşlar 'ETİ Karam çekiliş 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, ETİ Karam çekiliş sonuçları 2021 ne zaman açıklanır? ETİ Karam çekilişine nasıl, nereden katılım sağlanır? İşte detaylar...

ETİ Karam çekiliş 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? ETİ Karam çekilişine nasıl, nereden katılım sağlanır?

ETİ Karam Mini Cooper çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ETİ çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna kampanyaya katılan vatandaşlar yanıt arıyor. ETİ tarafından yapılan çekilişle, bir adet kırmızı Mini Cooper ve bir adet siyah Mini Cooper marka otomobil hediye edilecek. Peki, ETİ Karam çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ETİ KARAM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çekilişler; 15.04.2021 tarihinde kırmızı Mini ikramiyesi için saat 10.00’da, siyah Mini ikramiyesi için saat 10.30’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Çekilişlerin sonuçları 20.04.2021 tarihinde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.

ETİ KARAM ÇEKİLİŞİNE KATILIM NASIL YAPILIR?

Siyah Mini çekilişi için kampanyalı Eti Karam Gurme, Kırmızı Mini çekilişi için kampanyalı Eti Ahenk Gurme satın almanız gerekmektedir.

Sutlumubittermi.com sitesinin anasayfasında yer alan bitter ya da sütlü seçeneklerinden birini seçerek ilgili form sayfasına ulaşın.

Açılan formdaki alanları eksiksiz doldurun.

Kampanyalı paketlerin içerisindeki 8 haneli kodu formdaki alana girin.

Kampanyalı ürün paketinizi kampanya sonucu duyurulana kadar saklayın.

Eti Ahenk Gurme ürünündeki şifreyi girenler kırmızı Mini çekilişine, Eti Karam Gurme ürünündeki şifreyi girenler siyah Mini çekilişine katılacaklardır.

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