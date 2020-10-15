Etimekli salata tarifiyle sofralara nefis lezzet geliyor. Yoğurtlu ve sarımsaklı katmanların arasında kendini sergileyen etimek dilimleri ve muhteşem görüntüsü ile damak tadanı bilenler için yapılacak güzel bir salata çeşidi. Eh sizde daha fazla bekletmeden bu nefis etimekli salatayı, sofranızın en güzel yerine yerleştirin.

Kaç Kişilik: 10-12

Hazırlama Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Etimek Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 paket etimek

4 adet patlıcan

4 adet kapya biber

1 kg süzme yoğurt

3 diş sarımsak

Üzerini Süslemek İçin;

Konserve mısır

Kornişon salatalık turşusu

Maydanoz

Dereotu

Sotelenmiş havuç

Etimek Salatası Yapılışı:

Önce patlıcan ve biberleri yıkayalım.

Dış yüzeylerine çatalla delikler açalım.

Sebebi ise közlerken patlıcan ve biberlerin patlamaması.

Közmatiğimizi ocağınızın en büyük gözüne alalım.

Biber ve patlıcanları közleyelim.

Közlenen patlıcan ve biberleri, bir poşete koyup ağzını kapatalım.

Yarım saat bekleyelim.

Böyle yaparak daha kolay soyulmalarını sağlarız.

Soyduğumuz biber ve patlıcanları doğrayalım, biraz tuz ve sıvı yağ ile karıştıralım.

Süzme yoğurdumuza üç şiş sarımsağı ezelim.

Biraz tuz ekleyip, karıştıralım.

Büyük boy dikdörtgen borcama süzme yoğurttan biraz koyup yayalım.

Üzerine etimekleri dizelim.

Etimeklerin üzerine köz patlıcan, biber karışımını serelim.

Patlıcan biberin üzerine de süzme yoğurdu yayalım.

Yoğurdun üzerini de arzu ettiğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bu salata buzdolabında en az 3 saat bekletilirse etimekler yumuşar.

Daha lezzetli bir salatanız olur.