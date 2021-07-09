Etna lavlarıyla geceyi aydınlattı! 0:00 / 0:00

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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna Yanardağı' dün gece bir kez daha lav ve kül püskürttü. Etna Yanardağı volkanik faaliyetleriyle geceyi aydınlattı.

Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı, deniz seviyesinden 11 kilometre (6.83 mil) yüksekliğe ulaşan bir lav bulutu püskürttü.

Associated Press'te yer alan haberde, Catania Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, yanardağın yamaçlarında bulunan bazı köylere kül ve moloz düştüğü belirtildi.

Etna Yanardağı yakınındaki Catania uluslararası havalimanında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Etna, aynı adı taşıyan Sicilya adasındaki Stromboli ile birlikte İtalya'nın en büyük aktif yanardağı.