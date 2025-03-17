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        Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı

        26 yaşındaki drone pilotu Josh Turner, Etna Yanardağı patladığı sırada kayak yaptı. Turner'ın lavların hemen yanında kayak yaptığı anlar hayranlık uyandırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:18
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        İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nın patlamasını görüntülemek için bölgeye giden 26 yaşındaki drone pilotu Josh Turner, çektiği görüntüler ile hayran bıraktı.

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        Sekiz yıldır drone pilotluğu yapan Turner, Etna'nın patladığı anları görüntülemek için önce Piano Provenzana'daki kayak asansörlerinin tepesinden tırmandı, ardından da Etna'nın batı yamacının etrafından geçerek yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikte lav çatlağının tepesine ulaştı.

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        4 SAATLİK YÜRÜYÜŞ YAPTI

        Şubat ayında kaydedilen görüntüleri çekebilmek için dağın etrafında 4 saatlik yürüyüş yapan Turner, dağın zirvesinde büyük bir patlama olduğu sırada dron ile tepesinden geçerek eşsiz görüntüler kaydetti.

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        Yanardağ rehberi Davide Tomasello'nun gün batımında kaydedilen görüntülerde 1 kilometrelik lav akıntısının yakında kayak yaparken görüntülendi.

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        "RİSK ALMAYA HEVESLİYDİM"

        Söz konusu çekimi yapabilmek için yanında 3 adet yedek dron götürdüğünü ifade eden Turner, "İnsansız hava aracını uçururken çok yüksek rüzgarlar ve uçan lavla çarpışma riski gibi bazı zorluklar vardı ve bu da insansız hava aracının düşmesine neden olurdu. En iyi görüntüler aksiyona yakın uçarak elde edilir, bu yüzden risk almaya istekliydim. Çevredeki hava sıcaklığı çok soğuktu ve bu da insansız hava aracının lavlara yakın uçarken aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı oldu" dedi.

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        #Etna Yanardağı
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