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EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası

2004 yılında kendi ülkesinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Yunanistan'a yenilerek kupaya ulaşamayan Portekiz, EURO 2016'nın ev sahibi Fransa'yı finalde 1-0 yenerek tarih yazdı. Portekiz tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu

EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası

EURO 2016 UEFA tarafından düzenlenen 15. Avrupa Futbol Şampiyonası'dır. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuva 10 Haziran - 10 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 1996'dan bu yana 16 takımla oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası, bu turnuvada ilk kez 24 takımla oynandı.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak olan ülke 28 Mayıs 2010'da İtalya, Türkiye ve Fransa arasından seçilmiş ve Fransa finalde Türkiye'yi bir oy farkla geçerek turnuvayı düzenleme hakkını elde etmiştir. Turnuvada maçlar 10 şehirdeki 10 farklı stadyumda oynandı.

MİLLİ TAKIMIMIZ GRUPTAN ÇIKAMADI

D Grubu'nda Hırvatistan ve İspanya'ya yenilmesine rağmen son maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-0 yenerek üst tur umudunu sürdüren A Milli Takım, diğer grup karşılaşmaları sonuçlarının belli olmasının ardından turnuvadan elendi. Türkiye, tarihinde 4. kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'na ikinci kez grup aşamasında veda etti.

ŞAMPİYON PORTEKİZ

EURO 2016 finalinde turnuvanın ev sahibi Fransa ile karşılaşan Portekiz, uzun süre Ronaldo'suz oynadığı maçı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı ve tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.

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