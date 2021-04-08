Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

EURO 2020'de Bakü'deki maçlar seyircili olacak!

Azerbaycan Futbol Federasyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bakü'deki karşılaşmalara yüzde 50 seyirci alınacağını açıkladı. Türkiye, A Grubu'ndaki Galler ve İsviçre karşılaşmalarını 69 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak

EURO 2020'de Bakü'deki maçlar seyircili olacak!

UEFA'nın koronavirüs pandemisine bağlı olarak Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının seyircili mi, seyircisiz mi oynanacağı kararının yerel yönetimler ve devlet tarafından verileceğini belirtilirken, turnuvanın ev sahiplerinden Azerbaycan Futbol Federasyonu da konuyla ilgili açıklama yayımladı.

UEFA'nın tavsiyeleri ve Bakü'deki mevcut pandemi durumunu dikkate alarak, Azerbaycan yetkililerinin ortak yaptığı toplantı sonrasında Bakü Olimpiyat Stadı'na yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabileceği duyuruldu. Konuyla ilgili tüm gerekli bilgilerin UEFA'ya da sunulduğu belirtildi. Kararın sadece yerel taraftarlar için değil aynı zamanda burada oynayacak ülkelerin taraftarları için de geçerli olacağı ifade edildi.

2015 yılında açılan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun kapasitesi 69 bin kişilik olarak yer alıyor.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da ise İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar Bakü'de yapılacak.

Öte yandan Türkiye ile İtalya arasında Roma'da oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçına da seyirci alınabileceği ihtimali dün İtalyan hükümeti tarafından duyurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alanyaspor'dan flaş açıklama!
FUTBOLAlanyaspor'dan flaş açıklama!
İSYAN ETTİ! Emre Akbaba: "Bu takım için savaşırken ayağımı iki kez sahada bıraktım"
FUTBOLEmre Akbaba isyan etti!
Denizlispor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN! Denizlispor Kasımpaşa maçı kaç kaç? Kim önde?
FUTBOLKarşılaşma oynanıyor
HANGİ YAZAR NE DEDİ! Beşiktaş - Alanyaspor maçının yazar yorumları
FUTBOLA planına dönüş!
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak (Emre Belözoğlu'nun muhtemel 11'i)
FUTBOLRakip Malatya! Belözoğlu'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e cevap!
FUTBOLCengiz'e isim vermeden cevap!
Galatasaray yağmur altında çalıştı
FUTBOLGalatasaray yağmur altında çalıştı
Babel'den şampiyonluk mesajı: "Galatasaray bunu daha önce başardı"
FUTBOL"Galatasaray daha önce başardı"
ÖZÜR DİLEDİ! Marafona'dan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar! - Haberler
FUTBOLMarafona özür diledi!
Ozan Sol, Türkiye'nin en golcüsü oldu!
FUTBOLTürkiye'nin en golcüsü!