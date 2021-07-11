Euro 2020 finali İtalya İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta? İtalya İngiltere finali hangi kanalda canlı yayın

Euro 2020'de final heyecanı geldi çattı. İspanya'yı eleyen İtalya ve Danimarka'yı saf dışı bırakan İngiltere, Euro 2020 kupasını kazanmak için karşı karşıya geliyor. İşte İtalya İngiltere maçı ile ilgili ayrıntılar...



EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de oynanacak ve mücadele TRT1'den canlı oynanacak...

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Chiellini, Emerson, Bonucci, Verratti, Jorginho, Chiesa, Barella, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane