A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 ilk etap hazırlık kampımızın kadrosu için 26 kişilik aday kadroyu duyurdu.
Grupta İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek A Milli Takım, gruptan çıkma mücadelesi verecek. İşte A Milli Takım kadrosu...
A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır
Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz.
Orta Saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.
Hücum: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.
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