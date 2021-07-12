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EURO 2020'nin en iyisi Gianluigi Donnarumma oldu!

EURO 2020, İtalya'nın olurken turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma layık görüldü

EURO 2020'nin en iyisi Gianluigi Donnarumma oldu!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final mücadelesinde İngiltere'yi penaltılarda 3-2 geçen İtalya, maç sonu düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçı sonrası düzenlenen törende, 53 yıl aranın ardından tarihinde ikinci şampiyonluğuna ulaşan İtalya'nın oyuncu ve teknik ekibine kupa ile madalyalarını, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin takdim etti.

Kaptan Giorgio Chiellini'nin önderliğinde kupayı kaldıran İtalyan oyuncular, havai fişek gösterisinin de yapıldığı tören sırasında büyük sevinç yaşadı.

Törende, turnuvada ilk kez finale kalma başarısı gösteren İngiltere'nin oyuncuları ve teknik ekibine de ikincilik madalyaları verildi.

Öte yandan, final maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

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