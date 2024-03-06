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        Haberler Spor Futbol EURO 2024'e 100 gün kaldı: 331 milyon euro dağıtılacak! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'e 100 gün kaldı: 331 milyon euro dağıtılacak!

        Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) başlamasına 100 gün kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:01
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        EURO 2024'e 100 gün kaldı!
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        Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, 100 gün sonra Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

        EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

        Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

        Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

        GRUPTA BİRİNCİ VE İKİNCİLER DOĞRUDAN SON 16 TURUNDA

        EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

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        Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

        TÜRKİYE F GRUBU'NDA

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile mücadele edecek.

        Ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak.

        Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

        GRUPLAR;

        A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

        B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

        C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

        D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa

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        E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

        F Grubu: Türkiye, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg), Portekiz, Çekya

        Bu arada şampiyonaya katılacak son 3 takımın belirleneceği play-off'un yarı final maçları 21 Mart, final maçları ise 26 Mart'ta yapılacak.

        TOPLAM PARA ÖDÜLÜ 331 MİLYON EURO

        EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon euro olacak.

        Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şu şekilde:

        Katılım ücreti: 9,25 milyon euro

        Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon euro, beraberlik için 500 bin euro

        Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro

        Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro

        Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro

        EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon euro tutarında ek ödeme yapılacak. Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28,25 milyon euro olacak.

        İkinci olana ise 5 milyon euro tutarında ek ödeme verilecek.

        SON ŞAMPİYON İTALYA

        Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son şampiyonu İtalya oldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupayı müzesine götürdü.

        İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 11 Temmuz'da oynanan final maçını penaltılarla kazanan İtalya, 53 yıl aradan sonra turnuvadaki ikinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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