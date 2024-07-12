EURO 2024 finali ne zaman? İngiltere- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2024 yarı final maçları geçtiğimiz gün oynanan İngiltere- Hollanda maçıyla son buldu. Kritik müsabakada 7. dakikada Simons'la Hollanda öne geçti. 18. dakikada Hary Kane penaltıdan eşitliği sağladı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise İngilizler Watkins ile 2-1 öne geçerek İspanya'nın rakibi oldu. Peki, EURO 2024 finaline sahne olan İngiltere- İspanya maçı ne zaman?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 64 yıllık tarihinde 17. kez düzenlenen turnuvada, Almanya ile birlikte 3 kez kupaya kazanan ve bu alanda ilk sırada yer alan İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu kırmayı hedefliyor. Daha önce Avrupa şampiyonluğu bulunmayan İngiltere ise üst üste ikinci kez oynayacağı finalde, evine ilk kupasıyla dönmek istiyor. Peki, EURO 2024 finali İngiltere- İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?
İspanya- İngiltere Euro 2024 finali 14 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.
EURO 2024 FİNALİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen final karşılaşması TSİ 22.00'de TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İSPANYA'DA HEDEF 4. KUPA
Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım uzakta.
Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu.
İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.
Üç kez Batı Almanya olmak üzere 6 kez final oynamayı başaran Almanya ise bunların üçünde kupayı kazanmayı başardı. Almanya 1972, 1980 ve 1996'da finalde rakiplerini geçerek, kupayı müzesine götüren taraf oldu.
İNGİLTERE ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE
Hollanda'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek.
Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.
Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.