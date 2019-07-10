Euro Bölgesi büyüme tahmini düşürüldü

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Euro Bölgesi'nin ekonomik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,2 olurken, 2020 yılı için yüzde 1,5'ten 1,4'e düşürüldü.

AB Komisyonu, 2019 Yaz Ekonomik Tahminler Raporunu yayınladı.

Raporda, AB üyesi 28 ülkenin büyüme tahmini 2019 için yüzde 1,4, 2020 için ise yüzde 1,6 seviyesinde öngörüldü.

Euro Bölgesi'nin 2019 yılında yüzde 1,2 oranında büyüyeceği tahmin edilen raporda, 2020 yılı büyüme oranı ise önceki rapora kıyasla azaltıldı. Avro Bölgesi'nin 2020 yılı büyüme oranı yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e indirildi.

Raporda, 2019 yılı büyüme oranı Almanya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 1,3, İngiltere'de yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,1, İspanya'da yüzde 2,3, Hollanda'da yüzde 1,6, Yunanistan'da yüzde 2,1 seviyesinde öngörüldü.

AB'deki ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,5 olacağı belirtilen raporda, 2020'de enflasyonun yüzde 1,6 oranında gerçekleşeceği tahmin edildi.

Ekonomik görünüme ilişkin bazı belirsizlikler olduğuna dikkat çekilen raporda, küresel ekonomideki kırılganlıklar nedeniyle tahminlerin aşağı yönlü risklere maruz kaldığı ifade edildi.

Raporda, ticari gerilimler ve siyasi istikrarsızlıktaki artışın küresel ticaret ve üretimde yavaşlamayı uzatabileceği, risk algısını artırarak finansal koşulları hızla sıkılaştırabileceği kaydedildi.

Çin'in orta vadeli görünümü ile Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin endişeyi arttırdığı belirtilen raporda, anlaşmasız Brexit sürecinin AB ekonomisi açısından önemli bir risk olduğunun altı çizildi.