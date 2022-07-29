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Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0.7 büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.7 büyüme kaydederek yüzde 0.2'lik beklentiyi aştı

Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0.7 büyüdü
Euro Bölgesi beklentinin üzerinde büyüdü
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AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 arttı. Beklentiler GSYH'nin yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin ikinci çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre de yüzde 4 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4'lük artış gösterdi.

ALMANYA SABİT KALDI

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 1,1, İtalya’da yüzde 1, Fransa’da yüzde 0,5 artarken Almanya’da sabit kaldı.

Yıllık bazda ise GSYH, Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da 4,2, İtalya'da 4,6 ve İspanya'da yüzde 6,3 yükseldi.

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