Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi yükseldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Tüketici Beklentileri Anketi'nin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıktı.

ECB'nin açıklamasında, "Önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik ağustos ayında hafif bir artış gösterdi." ifadesi kullanıldı.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,5'te sabit kaldı.

Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentisi yüzde eksi 1,2 oldu.

ECB Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayımlanıyor. Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikasında önemli rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları veya indirimleri konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceğini, enflasyonun görünümünü belirleyecek.

ECB'NİN FAİZ İNDİRİMİ

Öte yandan, ECB, Euro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz ve eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.