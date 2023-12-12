EuroCup'ta Beşiktaş Emlakjet, Prometey Slobozhanske'ye konuk oluyor
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske ile karşı karşıya gelecek.
BKT Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, 11. hafta mücadelesinde yarın saat 20:00'de Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske'ye konuk olacak. Müsabaka Arena Riga Salonunda oynanacak.
Grupta şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.
Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Prometey Slobozhanske grupta altıncı sırada yer alıyor.
İki ekip grup maçlarının ikinci haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 92-70 mağlup etmişti.