Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de 19. hafta heyecanı! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 19. hafta heyecanı!

        EuroLeague'de 19. haftanın heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:22 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        EuroLeague'de 19. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 19. haftanın perdesi yarın açılacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı, yarın ve 2 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

        Turnuvada 2'şer şampiyonluk elde eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 2 Ocak 2026 Cuma günü sahneye çıkacak.

        EuroLeague'de oynadığı son 9 müsabakanın 8'ini kazanan Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Baskonia'ya konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Bir maçı ertelenen sarı-lacivertli takım, 11 galibiyet ve 6 yenilgi sonucunda haftaya 5. sırada girdi.

        Avrupa Ligi'nde yaptığı son 6 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

        REKLAM

        Organizasyonda 6 kez sahadan galibiyetle ayrılan ve 12 maçta rakiplerine mağlup olan lacivert-beyazlılar, 17. basamakta yer aldı.

        YUNAN DERBİSİ HEYECANI YAŞANACAK

        EuroLeague'in 19. haftasında Yunanistan ekipleri Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı ve milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Panathinaikos, 2 Ocak 2026 Cuma günü TSİ 22.15'te başlayacak derbide ezeli rakibi Olympiakos'u konuk edecek.

        Organizasyonda çıktığı 18 müsabakada 12 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Panathinaikos AKTOR, ilk yarının son haftasına 3. sırada girdi.

        MAÇ PROGRAMI

        Basketbol Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

        Yarın:

        22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

        22.15 LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)

        22.30 Valencia Basket (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

        22.30 Barcelona (İspanya)-Monaco (Fransa)

        2 Ocak 2026 Cuma:

        20.00 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan)

        REKLAM

        22.00 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Olympiakos (Yunanistan)

        22.30 Virtus Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        22.45 Real Madrid (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        23.00 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 24 Aralık 2025 (Uçakta Dakika Dakika Neler Yaşandı?)

        Libya'nın askeri yönetimini taşıyan uçak nasıl düştü? İlk sinyalden son temasa... Ne oldu? Elektrik arızasının kaynağı ne, düşmeye sebep olan o mu? Kaza dışı ihtimaller hangi denklemle ilişkilendiriliyor? Bahçeli neyi ''düşündürücü'' buldu? Libya'nın aske

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!