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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de 5. haftanın MVP'si TJ Shorts! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de 5. haftanın MVP'si TJ Shorts!

        THY Euroleague'de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketball'un ABD asıllı Kuzey Makedonyalı oyuncu TJ Shorts oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:25
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        EuroLeague'de 5. haftanın MVP'si belli oldu
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        THY Euroleague'de 5. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Paris Basketball'un deplasmanda mücadele ettiği Monaco'yu 87-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyetinde büyük rol oynayan ABD asıllı Kuzey Makedonyalı basketbolcu TJ Shorts'un haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Shorts'un mücadelede 28 sayı, 10 asist, 4 ribaund ile oynadı ve 36 verimlilik puanı aldı.

        27 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi.

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