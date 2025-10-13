Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Euroleague'de çift maç haftası heyecanı - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de çift maç haftası heyecanı

        Euroleague'de 4 ve 5. hafta karşılaşmalarını kapsayan çift maç haftası, yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2025 - 11:49 Güncelleme: 13.10.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Euroleague'de çift maç haftası heyecanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Euroleague'de 4 ve 5. hafta maçları yarın başlayıp 17 Ekim Cuma günü sona erecek.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Beko iki haftayı da İstanbul'da, Anadolu Efes ise bir maçını içeride bir maçını deplasmanda oynayacak.

        Yarın Dubai Basketbol'u konuk edecek Fenerbahçe Beko, 5. haftada ise Bayern Münih'i 16 Ekim Perşembe günü ağırlayacak. 4. haftayı Yunan temsilcisi Olympiakos deplasmanında geçirecek Anadolu Efes ise bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'la 5. haftada İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

        PROGRAM

        THY Avrupa Ligi'nde 4 ve 5. hafta maçlarının programı şöyle:

        REKLAM

        4. hafta:

        Yarın:

        20.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Barcelona (İspanya)

        20.45 Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)

        21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Anadolu Efes

        21.30 Bayern Münih (Almanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        15 Ekim Çarşamba:

        21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-LDLC Asvel (Fransa)

        21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

        21.30 Valencia Basket (İspanya)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

        21.45 Real Madrid (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

        21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Baskonia (İspanya)

        5. hafta:

        16 Ekim Perşembe:

        19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Barcelona (İspanya)

        20.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        20.45 Fenerbahçe Beko-Bayern Münih (Almanya)

        22.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

        REKLAM

        17 Ekim Cuma:

        20.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya)

        20.30 Monaco (Fransa)-Valencia Basket (İspanya)

        20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

        21.00 LDLC Asvel (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)

        21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

        21.45 Baskonia (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya'nın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Dünya'nın gözü Mısır'daki barış zirvesinde
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        Trump: ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!