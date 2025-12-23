Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Sarunas Jasikevicius yönetiminde 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler bir maç eksiği ile 5. sırada yer alıyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 19:41 Güncelleme: 23.12.2025 - 19:41
        1

        Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı için nefesler tutuldu. Son olarak EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yenen sarı-lacivertliler, Barcelona karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...

        2

        FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı maçı, 23 Aralık Salı bugün 20.45'te oynanacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki oynanacak mücadele S Sport ekranlarında olacak.

        4

        EUROLEAGUE'DE SON DURUM

        Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

        Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

        5

        Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

        Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

