Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Sarunas Jasikevicius yönetiminde 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler bir maç eksiği ile 5. sırada yer alıyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı için nefesler tutuldu. Son olarak EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yenen sarı-lacivertliler, Barcelona karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Barcelona maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko-Barcelona maçı maçı, 23 Aralık Salı bugün 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki oynanacak mücadele S Sport ekranlarında olacak.
EUROLEAGUE'DE SON DURUM
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.
Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.
Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.