        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de ekim ayının MVP'si Sylvain Francisco! - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de ekim ayının MVP'si Sylvain Francisco!

        EuroLeague'de ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP), Zalgiris'in Fransız oyuncusu Sylvain Francisco oldu.

        Giriş: 03.11.2025 - 20:33 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:33
        EuroLeague'de ekim ayının MVP'si belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP), Zalgiris'in Fransız oyuncusu Sylvain Francisco oldu.

        Organizasyondan yapılan açıklamada, Francisco için, "Dinamik oyunuyla bilinen Francisco, skor, dağıtım ve liderlik özelliklerini bir araya getirerek Zalgiris'in 2025-26 sezonunda ilk iddialı takımlardan biri olarak ortaya çıkmasını sağladı." denildi.

        Ekim ayının MVP'si olmanın harika olduğunu ve bunu beklemediğini belirten 28 yaşındaki oyun kurucu, "Gerçekten çok mutluyum. İçten içe dans ediyorum. Çok yetenekli oyuncular olduğu için bu benim için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon oynadığı 8 Avrupa Ligi maçında 14,9 sayı, 2,8 ribaunt ve 6,8 asist ortalaması yakalayan Francisco, Zalgiris'in İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 86-65 yendiği maçta 23 sayı, 10 asist, 3 ribauntla oynamıştı.

