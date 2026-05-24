Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague finali hangi kanalda?
Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final şampiyonluk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya geliyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanacak final maçı öncesinde, Olympiakos - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Avrupa Ligi'nin en çok şampiyonluğa ulaşan takımı olarak öne çıkan Real Madrid kupayı 12. kez müzesine götürmek için mücadele edecek. Olympiakos ise 13 yıllık hasretine son verme peşinde. İşte Olympiakos - Real Madrid maçı izle bilgisi...
EuroLeague Final Four organizasyonunda finale yükselen Olympiakos, yarı finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko’yu eleyerek adını finale yazdırdı. Real Madrid ise Valencia Basket’i mağlup ederek final biletini aldı. Olympiakos ile Real Madrid, Avrupa Ligi finalinde 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 3 kez şampiyon olurken, Olympiakos ise bir kez kupaya uzanan taraf oldu. Peki, "Olympiakos - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague finali hangi kanalda?" İşte detaylar...
OLYMPİAKOS - REAL MADRİD EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olympiakos - Real Madrid maçı, 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de oynanacak.
OLYMPIAKOS - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Olympiakos - Real Madrid EuroLeague final maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
OLYMPIAKOS 13 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR
Yunanistan ekibi, Basketbol Avrupa Ligi'nde 13 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek için sahaya çıkacak.
Bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken ve basketbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Olympiakos, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürmeyi amaçlıyor.
Georgios Bartzokas'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan temsilcisi, EuroLeague'de 1997, 2012 ve 2013'te kupayı müzesine götürdü. Olympiakos, 6 defa ise ikincilikle yetindi.
REAL MADRID'DE HEDEF 12. ŞAMPİYONLUK
İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi'nde 12. kez kupanın sahibi olmaya çalışacak.
EuroLeague'de en çok şampiyonluk kazanan takım olarak öne çıkan Real Madrid, 22. kez finalde sahne alacak.
Organizasyonda 11 şampiyonluk elde eden eflatun-beyazlılar, 10 kez ise ikincilikle yetindi.
Sergio Scariolo'nun başantrenörlüğünü üstlendiği Real Madrid, Avrupa Ligi'nde son şampiyonluğuna 2022-2023 sezonunda ulaştı.
İKİ TAKIM ARASINDA 5. FİNAL
Olympiakos ile Real Madrid, Avrupa Ligi finalinde 5. kez kozlarını paylaşacak.
İki takım, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4 kez şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.
1995, 2015 ve 2023'te Real Madrid şampiyonluğa ulaşırken, 2013'te ise Olympiakos kupanın sahibi oldu.