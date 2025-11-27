EuroLeague'den İsrail için flaş karar!

EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüplerin gerçekleştirdiği toplantıda İsrail takımlarının 1 Aralık'tan itibaren Euroleague ve EuroCup’taki maçlarını kendi sahalarında oynamasına karar verildi.

Maçların yeniden başlaması için 9 Aralık’ta EuroCup’ta Hapoel Midtown Jerusalem ile Veolia Towers Hamburg arasındaki karşılaşma takvime alınırken, Euroleague ise 11 Aralık’ta Maccabi Tel Aviv ile LDLC ASVEL Villeurbanne arasındaki maçla yeniden başlayacak.

Konuyla ilgili olarak resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Euroleague Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, İsrail'deki mevcut durumu değerlendirmek üzere 27 Kasım Perşembe günü bir araya geldi. Toplantı, 21 Ekim'de yapılan ve ülkede maçların yeniden başlaması için 1 Aralık'ın geçici bir tarih olarak belirlendiğini duyuran duyurunun ardından gerçekleşti.

REKLAM

Toplantıda kulüpler, Euroleague Basketbol (EB) heyetinin geçen hafta İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret hakkında detaylı bir brifing aldı. Bu ziyaret, mevcut koşulların ve uygulanacak güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir yerinde incelemesini ve çeşitli hükümet organlarıyla resmi toplantıları içeriyordu. Kulüpler ayrıca, EB'nin yerel ve uluslararası yetkililer, ziyaret eden takımlar ve izleme aşaması boyunca aktif olarak katılan ve bilgilendirilen ELPA, EHCB ve UEBO dahil olmak üzere tüm ilgili kuruluşlarla yürüttüğü en son görüşmeleri de gözden geçirdi.