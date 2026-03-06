Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Europol: AB'de terör tehdidi arttı | Dış Haberler

        Europol: AB'de terör tehdidi arttı

        Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), İran'daki gelişmeler ve bölgesel gerilim nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde terör saldırısı riskinin arttığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 01:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Europol: AB'de terör tehdidi arttı

        Europol Sözcüsü Jan Op Gen Oorth, Euronews'e yaptığı açıklamada, AB topraklarında terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidinin yükseldiğini ifade etti.

        Oorth, bu durumun tek başına hareket eden kişiler veya küçük ve kendi kendine organize olan hücreler aracılığıyla radikalleşme şeklinde ortaya çıkabileceğini belirtti.

        İnternette içeriklerin hızlı yayılmasının, AB'de yaşayan diaspora toplulukları ve diğer bireyler arasında kısa sürede radikalleşmeyi hızlandırabileceğine işaret eden Oorth, bu durumun güvenlik riskini artırdığını vurguladı.

        Oorth, çatışmanın dijital alanda da etkiler yaratacağını belirterek, suç ve terör ağlarının yapay zeka destekli dolandırıcılık ve dezenformasyon faaliyetleriyle bu ortamdan faydalanabileceğini kaydetti.

        REKLAM

        VEKİL AKTÖRLER DE DEVREYE SOKULABİLİR

        Europol, İran yönlendirmesiyle hareket eden vekil aktörlerin de devreye sokulabileceği konusunda endişe duyulduğuna dikkati çekti.

        Bu aktörler arasında "Direniş Ekseni" olarak bilinen gruplar ile İran güvenlik kurumlarının yönlendirmesi altında faaliyet gösterdiği değerlendirilen suç ağlarının bulunduğu belirtildi.

        Europol yetkilileri, bu yapıların terör saldırıları, tehdit ve baskı kampanyaları, terörün finansmanı, siber saldırılar, dezenformasyon faaliyetleri ve çevrim içi dolandırıcılık gibi eylemlere başvurabileceğini ifade etti.

        Öte yandan Europol, İran ile bağlantılı gerilimin sürmesi halinde Batılı altyapı ve işletmelere yönelik siber saldırı riskinin de artabileceğini değerlendiriyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel: İran'da rejim değişikliği olacaksa buna İran halkı karar verir

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Maalesef Amerika ve İsrail'in, uluslararası hukuku hiçe sayarak, haksız ve hukuksuz bir şekilde İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz. İran'da bir rejim değişikliği olacaksa ya da bir demokratikleşme süreci yaşanacaksa, buna karar verecek olan İran ha...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        F.Bahçe, EuroLeague'de durdurulamıyor!
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        MİT'den Suriye'de DEAŞ'a operasyon
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        "İran'da yeni lider seçiminde yer almalıyım"
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        Ergin Ataman: Madalya peşinde olacağız
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        İran'dan ABD'ye: Yiğit evlatlarımız sizi bekliyor
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Beşiktaş yenilerle coşuyor!
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı