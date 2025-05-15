EUROVİSİON İKİNCİ YARI FİNAL VE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

69. Eurovision yarışmasının ikinci yarı finali 15 Mayıs 2025 Perşembe saat 22:00'de, büyük final ise 17 Mayıs Cumartesi saat 22:00'de gerçekleştirilecek.

13 Mayıs'taki ilk yarı finalde 10 ilke adını finale yazdırdı. İkinci yarı finalde de 10 ülke daha finale yükselecek. Ayrıca ''Büyük Beşli'' olarak isimlendirilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık ve beraberinde geçen yılın kazananı İsviçre de direkt olarak finalde şarkılarını seslendirecek.