Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! Ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları

Ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalar sıklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan ev hanımlarına emekiilik fırsatı seçimlerin sonuçlanmasıyla yeniden gündeme geldi. Erdoğan, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına emeklilik güvencesi sağlanacağını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde ev hanımlarına emeklilik programına dair açıklamalarda bulundu. İşte 2023 ev hanımlarına emeklilik hakkı ile ilgili detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ev hanımlarına emeklilik şartları: 2023 ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri de ev hanımlarına emeklilik hakkı olmuştu. Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Aile Koruma Kalkanı Programı içerisinde yer alan ev hanımlarına emeklilik yeniden gündeme geldi. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu? İşte konuya dair merak edilenler...
  • Ev hanımlarına emeklilik şartları: 2023 ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak?

    AİLE KORUMA KALKANI PROGRAMI NEDİR?

    Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

    • Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

    • Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

    • Yeni evlilikler teşvik edilecektir.
  • Ev hanımlarına emeklilik şartları: 2023 ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak?

    EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

    Ev hanımlarına emeklilik başvurusu henüz başlamadı. Ayrıca başvuru tarihleri de duyurulmadı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 9 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında ev hanımlarına getirilecek olan emeklilik projesine ilişkin detaylar ile ilgili konuştu. Bakan Yanık; “Heyecan uyandıran programlardan birisi. Çok bekleniyordu. AK Parti iktidarı olarak sosyal güvenlik programı dışında vatandaşımız kalmasın diye uğraşıyoruz. 
  • Ev hanımlarına emeklilik şartları: 2023 ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak?

    Sigorta kapsamı dışında olanların bireysel emeklilik gibi düzenlemelerle sosyal güvenlik halkasının içine aldık. Bunun dışında kalan ev hanımlarının emeklilik primlerine destek olmak istedik. Devlet olarak ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz ödeyeceğiz” dedi.
  • Ev hanımlarına emeklilik şartları: 2023 ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak?

    EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI MÜJDESİ!

    Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti'nin, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine ilişkin "Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir.
  • Ev hanımlarına emeklilik şartları: 2023 ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak?

    Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer almıştı.
  • Ev hanımlarına emeklilik şartları: 2023 ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak?

    EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

    Ev hanımlarına emeklilik programının şartları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar duyuruldukça haberimiz güncellenecektir.
  • Ev hanımlarına emeklilik şartları: 2023 ev hanımlarına emeklilik başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl yapılacak?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.