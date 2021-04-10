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HaberlerYaşamEv inşaatı için kazıya başlandı... Küpün içinden hazine çıktı! - Haberler
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Ev inşaatı için yapılan kazıda hazine çıktı!

Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı Pembarthi köyünde ev inşaatı için yapılan kazıda 190 gram ağırlığında altın, 1.72 kilogram ağırlığında gümüş takılar bulundu. Hazinenin dini öneme sahip olduğunu öne süren bölge halkı alanda dua etti

Ev inşaatı için kazıya başlandı... Küpün içinden hazine çıktı! - Haberler
Ev inşaatında çömleğe rastlandı... İçinden hazine çıktı!
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HABERTURK.COM

Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı Pembarthi köyünde ev inşaatı için yapılan kazıda, içerisinde altın ve gümüş takıların olduğu bir çömlek gün yüzüne çıkarıldı.

Hazine, Haydarabad merkezli iş insanı Mettu Narsimha'nın arazisinde çalışan işçiler tarafından bulundu.

ALANDA DUA ETMEYE BAŞLADILAR

Çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın, 1.72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı.

Takıların 51'i altın boncuk, 22'si altın küpe, 11'i altın kolye; 26'sı gümüş çubuk, 5'i gümüş zincir ve 6.5 gram ağırlığında bir yakut olduğu belirtildi.

Geçmişte o noktada bulunan eşyaların tanrıçaya adak olarak sunulduğuna inanan yöre halkı, alanda dua etmeye, tütsü çubukları yakmaya ve çiçek ikram etmeye başladı.

DEĞERLİ EŞYALAR ARSA SAHİBİNE KALMADI

Arazinin sahibi Narsimha'nın, çömleğe dokunduktan sonraki histerik davranışları kameraya yansıdı. Ancak değerli eşyalar ve arazi yetkililerin kontrolüne geçti.

Eşyaların kökeni ve ait olduğu dönem bilinmezken köylüler ve yerel bir meclis üyesi alana tapınak inşa edilmesini talep etti.

Öte yandan arkeologların detaylı bilgiye ulaşmak için çömlekteki takıları inceleyecekleri aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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