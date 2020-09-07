İHA

İstanbul'da, geçen hafta Yenibosna’da bulunan lüks bir rezidansta insanın kanını donduran bir olay yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre grafiker olan Soner Elveren (42) kiralık ev bakmak için gittiği rezidansta başına 15’inci kattan cam düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

YARDIMA KOŞTULAR AMA KURTARAMADILAR

İHA'da yer alan habere göre yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren’in merdivenleri çıkarken bir anda başına cam düşmesi ve sonrasında kanlar içinde kalması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise Elveren’in yardıma çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor.

Soner Elveren bir çocuk babasıydı. Elveren'in yakınları yaşanan feci olayın ardından, tüm hukuki haklarını kullanacaklarını açıkladı.