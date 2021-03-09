Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe hedef Avrupa pazarında payı artırmak

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, "2020 yılının ikinci yarısında sağlanan başarılı grafik ve rakiplerimiz olan Fransa ve Amerika gibi ülkelerin ihracatındaki düşüş 2021 yılı ve sonrasındaki çalışmalarımızı şekillendirdi. Özellikle güçlü olduğumuz Avrupa pazarındaki payımızı daha da artırmak ve pazar payımızın düşük olduğu ülkelerde konumumuzu güçlendirmek hedefindeyiz. 2020'de en fazla ihraç edilen ürün grubu yüzde 35,5 ile elektrikli küçük ev aletleri oldu. Bu ürün grubunu, yüzde 31,3 ile metal mutfak eşyası, yüzde 17,3 ile plastik ev ve mutfak eşyası, yüzde 11,4 ile cam sofra ve mutfak eşyası, yüzde 4,4 ile seramik-porselen mutfak eşyaları takip etti" diye konuştu

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe hedef Avrupa pazarında payı artırmak
AA

EVSİD Başkanı Burak Önder, ev ve mutfak eşyaları sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün, Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği katkıyı salgın döneminde sürdürdüğüne dikkati çeken Önder, "Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 51’e varan daralma yaşayan sektörümüz Haziran ayından başlayarak ciddi bir toparlanma sürecine girdi ve Haziran’da yüzde 33 büyüme yakaladı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da yüzde 13’e varan büyüme ivmesi gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN GRUBU ELEKTRİKLİ KÜÇÜK EV ALETLERİ

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2020 ihracatının yaklaşık yüzde 55'ini Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiğini kaydeden Önder şu bilgileri paylaştı:

"EVSİD 2020 raporuna göre, ihracatta bölge dağılımlarımız, Avrupa yüzde 54,8, Orta Doğu yüzde 23,2, Afrika ülkeleri yüzde 14,5, ABD 2,1, Latin Amerika yüzde 1,9, Asya kıtası yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Avrupa kıtasında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Rusya oldu.

Orta Doğu’da ise en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler incelendiğinde Irak, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır ön plana çıktı. 2020 yılının ikinci yarısında sağlanan başarılı grafik ve rakiplerimiz olan Fransa ve Amerika gibi ülkelerin ihracatındaki düşüş 2021 yılı ve sonrasındaki çalışmalarımızı şekillendirdi. Özellikle güçlü olduğumuz Avrupa pazarındaki payımızı daha da artırmak ve pazar payımızın düşük olduğu ülkelerde konumumuzu güçlendirmek hedefindeyiz."

Önder, bazı dönemlerde fabrikaların ürün yetiştirmekte zorlandıklarını hatırlatarak, "Küresel salgın nedeniyle dünya evine kapanınca mutfakta geçirilen süre doğal olarak arttı. İnsanlar restoranlarda yediği yemekleri evlerinde yapmayı denedi. Bu durum zaman yönetimi açısından da insanlara motivasyon kaynağı oldu. Rakamlar da bunu destekler nitelikte. Sektörün 2020 ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 0,1 oranında artarak 2 milyar 554 milyon 611 dolar olarak hesaplandı. En fazla ihraç edilen ürün grubu yüzde 35,5 ile elektrikli küçük ev aletleri oldu. Bu ürün grubunu yüzde 31,3 ile metal mutfak eşyaları, yüzde 17,3 ile plastik ev ve mutfak eşyaları, yüzde 11,4 ile cam sofra ve mutfak eşyaları, yüzde 4,4 ile seramik-porselen mutfak eşyaları takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

"20 ÜLKEYE HEYET ORGANİZASYONU YAPTIK"

Salgının dijitalleşmeyi hızlandırdığını vurgulayan Önder, sözlerini şöyle tamamladı:

"EVSİD olarak kurulduğumuzdan bu yana iki konu üzerinde çok çalıştık. Bunlardan birincisi ihracatta pazar çeşitliliğimizi sağlamak. İkinci olarak ise kilogram başına ihracat değerimizi artırmak. 6 yılda Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya Afrika’dan Avrupa’ya 20 ülkede 34 heyet organizasyonumuzu yaptık. Bunun yanında da her yıl İstanbul’da TİM Başkanımızın da açılışını yaptığı ‘Invitation Only’ adını verdiğimiz heyeti düzenledik. Kuruluşumuzun ilk yılında, yani 2015 yılında ilk heyetimizi Kolombiya, Panama ülkelerine yaptık. 2016’da Peru ve Meksika, 2018 ve 2019’da Kolombiya, Brezilya ve Şili gibi bölge 13 ülkeyi içine alan heyetlerimizi organize ettik. Şimdi ise değişen şartlara uyum sağlayarak heyetlerimizi online’a taşıdık.

Bu amaçla 2021 yılında “EvsidConnect” adını verdiğimiz online heyet organizasyonlarımıza devam ediyoruz. İlkini Şubat ayı sonunda Latin Amerika pazarına yönelik olarak gerçekleştirerek startı verdik. Türkiye’den 25 üretici firma, 14 Latin Amerika ve Orta Amerika ülkesinden 45 alıcı ile 5 gün süren etkinliğimizde toplamda 332 ikili iş görüşmesi gerçekleşti. Benzer şekilde Mart ayında İngiltere ve Baltık ülkelerine yönelik olarak ikinci organizasyonumuzu gerçekleştirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akkim, USK Kimya’yı satın aldı
İŞ-YAŞAMAkkim, USK Kimya’yı satın aldı
2020'de çeşitli alanlarda 80 özelleştirme ihalesini tamamladı
İŞ-YAŞAM2020'de 80 özelleştirme daha yapıldı
13 firmanın hizmet yeterlilik belgeleri iptal oldu
İŞ-YAŞAMTSE, 13 firmanın sözleşmesini feshetti
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut getirildi
İŞ-YAŞAMVarlık Fonu Genel Müdürlüğüne Salim Arda Ermut atandı
Son dakika haberi: Fesih kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı
İŞ-YAŞAMİşten çıkarma yasağı uzatıldı
TT Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan'dan son dakika açıklama
İŞ-YAŞAM"2021’de yatırımı bu iki alan çekecek"
TVF Genel Müdürü Sönmez’in istifa edeceği öne sürüldü
İŞ-YAŞAMTVF Genel Müdürü'nün istifa edeceği iddia edildi
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
İŞ-YAŞAMNakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı
İŞ-YAŞAMSKA Türkiye Yatırımcı Haritası tanıtıldı
Bakan Varank'tan otomobil ve elektronik ürün satış rakamları paylaşımı
İŞ-YAŞAMBakan Varank satış rakamlarını açıkladı