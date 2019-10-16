Ev yapımı sucuk tarifi, nasıl yapılır?
Sucuk; kahvaltıların, tostların, pizzanın ve bazı yemeklerin vazgeçilmez tat verici kaynağından birisidir. Hazır olarak tüketilen bir gıda olmasının yanında evde de yapılabilir. Ancak evde sucuk yapımı biraz zahmetli olması sebebiyle sizi biraz zorlayabilir. Ama yine de denemeye değer.
Sucuk tarifi malzemeleri:
- 5 kg yağlı kıyma
- 500 gr kuyruk yağı
- 150 gr kimyon
- 150 gr acı yada tatlı kırmızı biber
- 50 gr karabiber
- 20 gr yenibahar
- 150 gr ince tuz
- 2 baş Sarımsak
- Aktardan alınmış Kuru bağırsak
- 1 kg kıymaya 1 metre bağırsak şeklinde ayarlanabilir.
Ev yapımı sucuk tarifi hazırlanması:
- Sarımsaklar ayıklanarak bir güzel dövülür.
- Sonrasında gerekli olan tüm malzemeler bir kapta karıştırılır.
- Kıyma makinesinden geçirilir.
- Bağırsaklar sirkeli suda bekletilerek yumuşamaları sağlanır.
- Hazırlanan sucuk içinin üzerine bir bez örtülür ve bir gün bekletilir.
- Süre sonunda tekrar kıyma makinesinde çekilir.
- Kıyma makinesinin ağzına sucuk doldurma aparatı takılarak, bağırsaklar doldurulur.
- Bağırsakların ucu bağlanır sonra iki ucu tekrar bağlanır.
- Bir yere değmeyecek şekilde asılarak kurumaya bırakılır.
- Kış ayında yapılması daha iyi olur.
- Baharat artışı isteğe göre yapılabilir.
- Afiyet olsun!
YORUMLAR