Ya ülkesine dönecekti ya da kendisine gösterilen ilginin devamı için başka bir yol bulacaktı.

Ülkesine dönmek istemeyen Eva Bender, Büyük İskender’in dediği gibi “Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız” düşüncesiyle şovunu güncellemeye karar verdi.

Alaturka şovunu alafranga şovla harmanlayacaktı.

Striptiz unsurlarını eklediği oryantal gösterisiyle şöhretini de kazandığı parayı da güncelleyen Eva Bender için işler yeniden yoluna girmişti girmesine ama büyük bir yasal sorun hızla kendisine yaklaşıyordu.

Çalışma izninin sona ermeye başladığı ve yetkili mercilerin uzatmaya yanaşmaya gönüllü olmamasıyla Eva Bender, yeniden “Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız” raddesine geldi.